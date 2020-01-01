الجزائر تسجل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر

أعلن جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر، اليوم السبت، عن تسجيل 470 إصابة جديدة ليرتفع العدد 18712 حالة خلال 24 ساعة الماضية.

 

وكشف جمال فورار خلال مؤتمر صحفي عن احصاء 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1004 وفاة.

 

وأشار إلى تسجيل مغادرة 251 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد خضوعهم للعلاج ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 13375 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,724 مليون إصابة، بينهم أكثر من 564 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,417 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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