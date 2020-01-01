مصطفى الفقي: مناورة حسم 2020 رد عملي على قطر وتركيا

السبت 11/يوليه/2020 - 06:49 م
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
شيماء حسن
قال مصطفى الفقي الكاتب والمفكر ومدير مكتبة الإسكندرية إن المناورة "حسم 2020" هي الرد العملي على من يدبرون المؤامرات ضد مصر ومحاولة تطويقها من جميع حدودها، مؤكدًا أن مصر هي الشوكة في حلق من يريدون هدم هذا الوطن.

وأضاف الفقي في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن هذه المناورة رسالة عملية لمن يريدون هدم مصر، موجهًا رسالة إلى قطر وتركيا "موتوا بغيظكم لدينا جيش يمثل خير أجناد الأرض، ومصر عفية على السقوط".

واستنكر مما تقوم به دولة قطر ومحاولاتها المستمرة لتحريض إثيوبيا في أزمة سد النهضة وحالة المماطلة المستمرة لعدم الوصول إلى حل، مشيرًا إلى أن قطر وراء تمويل السد، ونكرت ما قدمته لها مصر، حيث أن أول طيارتين في الجيش القطري كانت هدية من مصر. 

وفي ذات السياق أشار الفقي إلى أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يسعى إلى نشر الأفكار العثمانية البالية في المنطقة، مستنكرًا ما تقوم به المرتزقة التركية في ليبيا، متابعًا أن الاحتلال التركي هو أسوأ أنواع الاحتلال، وأن أردوغان لديه حقد دفين على مصر كونها الملاذ للجميع تاريخيا. 

وأكد على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية في مصر، مشددًا أن مصر ستدافع عن قضاياها العدالة بكل قوة، وهي بحق حارسة هذه المنطقة وهي الدولة الرائدة فيها وتطبق مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي "يد تبني ويد تحارب".

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