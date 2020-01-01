رئيس محكمة دمنهور: انتهاء اليوم الأول لتلقي أوراق ترشيح مجلس الشيوخ دون شكاوى

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أكد المستشار صادق بلال رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، انتهاء اليوم الأول لتلقي أوراق ترشيح مجلس الشيوخ وفقًا للإجراءات التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، دون أي شكاوى، مشيرًا إلى أن لجنة تلقي الطلبات بمحافظة البحيرة بدأت أعمالها في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت حتى الخامسة مساءً.



وقال رئيس محكمة دمنهور، أن المرشح يقوم بتقديم أوراقه واستكمال الأوراق الباقية في اليوم التالي، مؤكدًا إنه متاح لجميع الراغبين في الترشح في تقديم كافة المستندات والأوراق اللازمة التي تثبت تبعيتهم لدائرة محافظة البحيرة، حتى قبل انتهاء المدة المحددة من اللجنة العامة والتي تنتهي يوم السبت المقبل.



كانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة دمنهور الابتدائية، تلقي طلبات المرشحين مع أولى أيام بدء فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشيوخ المزمع إجراءها في أغسطس المقبل.



حيث توافد عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بالمحافظة وأبرز المتقدمين "محمد سعد الشلمة" المرشح على المقعد الفردي عن حزب مستقبل وطن بالمحافظة.



يشار إلى أن حزب مستقبل وطن بالمحافظة أعلن عن خوض انتخابات مجلس الشيوخ على مقاعد المحافظة الفردية البالغ عددها 7 مقاعد من بينهم نواب ومرشحين سابقين، بينما أعلن حزب النور عن خوض الانتخابات على 4 مقاعد فردية بينهم عضو مجلس شوري "سابق" وأمين حزب النور بالمحافظة.



ووفقا للقانون يشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.



ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردي، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.



وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.



وتقسم مصر إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما (15) مقعدًا، ويخصص للدائرتين الأخرتين (35) مقعدًا، ويُنتخب عن كل دائرة عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.



ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (15) مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (35) مقعدًا سبع نساء على الأقل. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.



وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.