مران الأهلي| فايلر يحاضر اللاعبين وعبد الحفيظ يطمئن على المصابين وتدريبات قوية للفريق

السبت 11/يوليه/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
محمد الصو
عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع مساعده ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق، وذلك على هامش تدريبات الفريق.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وقاد سيزا تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، التي تواجد فيها فايلر في بلاده للاطمئنان على أسرته، قبل العودة مؤخرًا وقيادته تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

كما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة اطمئنان مدير الكرة على سير البرامج التأهيلية لكل من سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبي الفريق، اللذين قطعًا شوطًا كبيرًا للتعافي من الإصابة في وتر أكيلس وغضروف الركبة على الترتيب.

كما اطمأن عبد الحفيظ على الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود، اللذين عادا بشكل تدريجي للمشاركة في تدريبات الكرة خلال الأيام الماضية.

من ناحية أخرى حرص السويسري رينيه فايلر، على تخصيص محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

جاءت محاضرة فايلر مع اللاعبين في أول مران يقوده السويسري بعد العودة إلى القاهرة، بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها الفترة الماضية، وعاد خلالها إلى بلاده للاطمئنان على أسرته.

شهدت المحاضرة أيضًا حديث فايلر مع اللاعبين عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم، الذي يأتي استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية قوية للاعبين مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

وعاد بينكيل رفقة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، لقيادة تدريبات الفريق اليوم، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الثنائي، وتواجدا على أثرها في سويسرا للاطمئنان على أسرتيهما.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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