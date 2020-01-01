محمد سامي يشيد بأحمد زاهر والأخير يعلق "شهاده فوق راسي"

السبت 11/يوليه/2020 - 06:52 م
سامي وزاهر
سامي وزاهر
سيدة صادق
نشر الفنان أحمد زاهر فيديو للمخرج محمد سامي وهو يشيد بموهبته في التمثيل وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهر "سامي" في الفيديو وهو يشيد بموهبه "زاهر" في فيديو حيث انهما عملا سويا في مسلسل" البرنس " الذي عرض في رمضان الماضي.


وعلق "زاهر" علي الفيديو قائلاً :"شكراً للأستاذ محمد سامي علي كلامك العظيم اللي قولته عليا كلامك ده شهاده فوق راسي لما مخرج كبير و مؤلف رائع يقول عني كلام زي ده انا كده مش مستني كلام تاني من حد".

وتابع "سامي" انا اللي ليا الشرف اني اشغلت معاك يا عبقري الفن و لولا توجيهاتك مكنتش حصدت كل هذا النجاح و كل هذه الجوائز طوال ٩ سنوات من مسلسل ادم الي مسلسل البرنس اي ممثل ليه الشرف انه يشتغل مع عبقري زيك


وإشترك أحمد زاهر مع محمد سامي في مسلسل البرنس و تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

ﺇﺧﺮاﺝ: محمد سامي (مخرج) محمد عبدالسلام (مخرج مساعد)ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد سامي (مؤلف)طاقم العمل: محمد رمضان أحمد زاهر نور اللبنانية روجينا إدوارد نجلاء بدر


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