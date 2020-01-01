وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

السبت 11/يوليه/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان لها اليوم السبت، عن ما توصلت إليه اجتماعات مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين والخبراء.

 

وجاء ببيان الري السوداني: "تواصلت مساء أمس الجمعة مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، التي تقام تحت رعاية الإتحاد الإفريقى، وذلك بحضور المراقبين والخبراء، حيث عقدت الفرق الفنية والقانونية جلسات متوازية لحل القضايا العالقة، سعيا إلى الوصول لإتفاق شامل وعادل يضمن حقوق الأطراف الثلاثة، بدون إحداث ضرر ذي شأن".

 

وبحسب البيان، اتسمت الاجتماعات بتقديم الدول الثلاث لمقترحاتها لحل القضايا العالقة بشقيها الفني والقانوني، ويشمل ذلك المعالجات التي يمكن إتباعها أثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة سد النهضة، مع الأخذ في الإعتبار مستوى الجفاف في الحوض، كما تطرق النقاش إلى التغير اليومي الأقصى في التصريفات من سد النهضة.

 

وأضاف البيان أنه وبصفة عامة هناك تقدم في بعض القضايا الفنية من خلال المقترحات المقدمة، أما في الجوانب القانونية فقد جرى النقاش حول عدد من القضايا الجوهرية، بينها إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وعلاقة هذه الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة في حوض النيل، كما دار نقاش مستفيض حول مشروعات التنمية المستقبلية على نهر النيل الأزرق وعلاقتها بإستخدامات المياه بين الدول الثلاث، والإتفاق على إعداد مصفوفة بمقترحات الدول الثلاث، والنظر في إمكانية التوصل الى صيغة توافقية في هذا الشأن.

 

ولفت البيان إلى أن التفاوض تم في جو التفاهم المتبادل. هذا وسيلتئم الإجتماع الثلاثي برئاسة وزراء المياه يوم الأحد، حسب جدول التفاوض المتفق عليه، بينما تعقد اليوم السبت اجتماعات ثنائية مع الخبراء.

 

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