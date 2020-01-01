حاسبات ومعلومات الفيوم تفوز بمشروع بحثي لإدارة الشكاوى في الزراعة المستدامة

السبت 11/يوليه/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
ريهام على
أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم السبت، أن كلية الحاسبات والمعلومات، بجامعة الفيوم، قد حصلت على مشروع بحثي بالتعاون مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF) بعنوان: نظم إدارة الشكاوى ودعم اتخاذ القرار من أجل الزراعة المستدامة في مصر.

وقد أوضح أن قطاع الزراعة في مصر يساهم بما يزيد عن 14% من الناتج القومي، ويعمل به حوالي 31% من القوى العاملة، كما يشكل الافتقار إلى الدعم الفعال للمزارعين لتبني الممارسات الزراعية الجيدة، وأساليب الوقاية عاملا أساسيا يعوق الإنتاجية والأمن الغذائي كما يحتاج المزارعون إلى المشورة الدائمة عن أمراض المحاصيل وأنماطها المختلفة ومن هنا كان حرص الباحثين بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم على البحث عن آليات تكنولوجية حديثة تساعد المزارعين في المجتمعات الريفية الشاسعة في الحصول على المعلومة والمشورة الصحيحة في المجال الزراعي.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد خفاجي، أستاذ مساعد علوم الحاسب وتحليل البيانات الكبيرة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، والباحث الرئيس للمشروع، هو المساهمة في حل مشكلة الدعم والمشورة للمزارعين في المجتمعات الريفية من خلال اقتراح نظام جديد لإدارة الشكاوى إستنادا إلى تحليل البيانات الزراعية واستفسارات المزارعين ونشرها إضافة إلى تقديم المشورة المناسبة للمزارعين بناء على استفساراتهم، كل ذلك بشكل الكتروني بسيط الاستخدام.

وتفقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية في اليوم الأول لبدء الامتحانات يوم السبت الموافق 1172020. وذلك بحضور أ.د خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د نبيلة حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وأ.د محمد فاروق عميد كلية التربية، والأستاذ أيمن حلبة أمين عام الجامعة، حيث قام سيادته بتفقد الامتحانات بكلية التربية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة أبناء الجامعة من الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والملاحظين، وتفقد سيادته كافة الوسائل التي من شأنها مساعدة الطلاب على أداء الامتحان بسهولة ويسر.

وأكد على ضرورة ارتداء الكمامة وإحضار كل طالب أدواته الخاصة وضرورة التباعد الاجتماعي الكافي بين الطلاب وذلك لضمان سلامة أبناء الجامعة. وشدد سيادته على ضرورة تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف وذلك لإجراء عملية التعقيم والكشف الحراري واكد على الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات التي من شأنها الحرص على سلامتهم.

كما أشار بضرورة تواجد أستاذ المادة في كل لجنة وذلك لتوضيح ما قد يكون غامض أو غير مفهوم من الأسئلة متمنيا لكل أبنائه السلامة والنجاح والتفوق.

أخبار تهمك

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

فايلر يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الأهلي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

خاص - الأهلي يكشف حقيقة محاولاته للإبقاء على شريف إكرامي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 8 ساعات

بعد استبعاد الكاميرون.. 3 دول مُرشحة لإستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. أول رد من ديانج على هجومه ضد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الزمالك بعد واقعة تسجيل نادي القرن

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - برشلونة يُعلن عن صفقته الثانية

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - بشرى سارة للأهلي والزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة الجوهرة البرازيلية

منذ أقل من ساعتين

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:07 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

06:31 م

عاجل - برشلونة يُعلن عن صفقته الثانية

06:03 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

05:02 م

بعد استبعاد الكاميرون.. 3 دول مُرشحة لإستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

06:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى