حاسبات ومعلومات الفيوم تفوز بمشروع بحثي لإدارة الشكاوى في الزراعة المستدامة

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أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم السبت، أن كلية الحاسبات والمعلومات، بجامعة الفيوم، قد حصلت على مشروع بحثي بالتعاون مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF) بعنوان: نظم إدارة الشكاوى ودعم اتخاذ القرار من أجل الزراعة المستدامة في مصر.



وقد أوضح أن قطاع الزراعة في مصر يساهم بما يزيد عن 14% من الناتج القومي، ويعمل به حوالي 31% من القوى العاملة، كما يشكل الافتقار إلى الدعم الفعال للمزارعين لتبني الممارسات الزراعية الجيدة، وأساليب الوقاية عاملا أساسيا يعوق الإنتاجية والأمن الغذائي كما يحتاج المزارعون إلى المشورة الدائمة عن أمراض المحاصيل وأنماطها المختلفة ومن هنا كان حرص الباحثين بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم على البحث عن آليات تكنولوجية حديثة تساعد المزارعين في المجتمعات الريفية الشاسعة في الحصول على المعلومة والمشورة الصحيحة في المجال الزراعي.



ومن جانبه أوضح الدكتور محمد خفاجي، أستاذ مساعد علوم الحاسب وتحليل البيانات الكبيرة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، والباحث الرئيس للمشروع، هو المساهمة في حل مشكلة الدعم والمشورة للمزارعين في المجتمعات الريفية من خلال اقتراح نظام جديد لإدارة الشكاوى إستنادا إلى تحليل البيانات الزراعية واستفسارات المزارعين ونشرها إضافة إلى تقديم المشورة المناسبة للمزارعين بناء على استفساراتهم، كل ذلك بشكل الكتروني بسيط الاستخدام.



وتفقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية في اليوم الأول لبدء الامتحانات يوم السبت الموافق 1172020. وذلك بحضور أ.د خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د نبيلة حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وأ.د محمد فاروق عميد كلية التربية، والأستاذ أيمن حلبة أمين عام الجامعة، حيث قام سيادته بتفقد الامتحانات بكلية التربية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة أبناء الجامعة من الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والملاحظين، وتفقد سيادته كافة الوسائل التي من شأنها مساعدة الطلاب على أداء الامتحان بسهولة ويسر.



وأكد على ضرورة ارتداء الكمامة وإحضار كل طالب أدواته الخاصة وضرورة التباعد الاجتماعي الكافي بين الطلاب وذلك لضمان سلامة أبناء الجامعة. وشدد سيادته على ضرورة تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف وذلك لإجراء عملية التعقيم والكشف الحراري واكد على الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات التي من شأنها الحرص على سلامتهم.



كما أشار بضرورة تواجد أستاذ المادة في كل لجنة وذلك لتوضيح ما قد يكون غامض أو غير مفهوم من الأسئلة متمنيا لكل أبنائه السلامة والنجاح والتفوق.



