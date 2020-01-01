مرشحو "مستقبل وطن" المنيا عن المقاعد الفردية يقدمون أوراق ترشحهم لانتخابات الشيوخ







وتواجد مع مرشحي حزب مستقبل وطن فى التقدم بأوراق ترشحهم أمين الحزب بالمحافظة، ووليد عبد القوى امين م التنظيم، وطارق فودة أمين الشئون القانونية، وحسام زيدان أمين اعلام المحافظة.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من اليوم السبت 11 يوليو الجاري، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ما عدا الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية، وأن الانتخابات ستكون للمصريين بالخارح يومى 8و9 أغسطس وفى الداخل 11 و12 أغسطس.



الجدير بالذكر أن عملية تصويت المصريين بالخارج تجري يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس بالتنسيق مع الخارجية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على يعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.



وجولة الإعادة ستجرى يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.





توجه النائب عمرو غلاب أمين المحافظة ومرشحو حزب مستقبل وطن عن المقاعد الفردية عن دائرة محافظة المنيا إلى محكمة المنيا الابتدائية للتقدم بأوراقهم للترشح لمجلس الشيوخ فى الانتخابات المقرر إجراؤها فى أغسطس المقبل.وضمت قائمة مرشحي الحزب زين العابدين احمد محمد ابراهيم رقم ١ رمز القلم، ومحمد عبد الحفيظ صاللح رقم ٢ رمز الكتاب، وطارق حسن محمد حسن رقم ٣ رمز سنبلة القمح، ومعتز احمد صفوت ابو زيد رقم 4 رمز المسدس، واشرف حسين عشيرى محمد رقم 5 رمز قناة السويس.