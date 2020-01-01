الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدى الوزراء في حكومة الإمارات، اليوم السبت، اليمين الدستورية عن بُعد، وذلك بمباركة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وأمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبدعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.





وجاء أداء القسم الدستورية في أعقاب إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات بعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واعتماد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.









وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الحكومة الجديدة تعكس رؤية قائدها الشيخ خليفة بن زايد لمواكبة التطورات وتحقيق مزيد من التطور وتسريع الإنجازات في مختلف المجالات والاستعداد المبكر لتنفيذ رؤيتها الوطنية.



