كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة ضد بلد الوليد في الليجا الإسبانية

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة عن التشكيل الرسمي للفريق والذي سيواجه نادي بلد الوليد بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تواجه المباراة بين نادي برشلونة ضد بلد الوليد فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بلد الوليد الدولي.





وجاءت تشكيلة برشلونة الرسمية للمباراة كالتالي:





حراسة المرمي:تير شتيجن.





خط الدفاع: جوردي البا، لينجليت، جيرارد بيكيه، سيميدو.





خط الدفاع: بوسكيتس، روبيرتو، فيدال، ريكي بويج.





خط الهجوم: ليو ميسي، أنطوان جريزمان.



