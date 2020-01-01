محمد صلاح يحصل على تقييم متوسط فى مباراة ليفربول ضد بيرنلي

السبت 11/يوليه/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

 

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول على تقييم متوسط فى مباراة فريقه أمام بيرنلي والتي جمعت بين الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

 

ونشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقييم لاعبي الفريقين وحصل محمد صلاح على 6.7.

 

بينما حصل بوب حارس نادى بيرنلي على أعلى تقييم فى المباراة 7.8 بعد أن نجح فى إنقاذ العديد من الفرص أمام هجوم ليفربول بقيادة محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو.

 

يذكر أن نادى ليفربول قد تعادل أمام بيرنلي بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

أخبار تهمك

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين للأهلى والزمالك

منذ 42 دقيقة

فايلر يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة و 19 دقيقة

كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة ضد بلد الوليد في الليجا الإسبانية

منذ أقل من نصف ساعة

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - برشلونة يُعلن عن صفقته الثانية

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يحسم صفقة الجوهرة البرازيلية

منذ ساعة و 18 دقيقة

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد من ديانج على هجومه ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد استبعاد الكاميرون.. 3 دول مُرشحة لإستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ 34 دقيقة

خاص - الأهلي يكشف حقيقة محاولاته للإبقاء على شريف إكرامي

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ 18 دقيقة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ يوم

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بشرى سارة للأهلي والزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الزمالك بعد واقعة تسجيل نادي القرن

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:07 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين للأهلى والزمالك

عاجل - برشلونة يُعلن عن صفقته الثانية

06:03 م

أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الزمالك بعد واقعة تسجيل نادي القرن

05:59 م

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

06:31 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى