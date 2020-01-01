رامي صبري يشارك جمهوره بصورة أثناء استمتاعه بالأجواء الصيفية

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شارك الفنان رامي صبري،صور من أحدث جلسات تصوير له أثناء استمتاعه بالأجواء الصيفية، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "صبري" في الصورة وهو على أحد الشواطئ، وتفاعل الجمهر مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "هو مفيش ألبوم ولا ايه يا رامي"،"إيه القمر اللي لابس النظارة ديه"،"واضح إن حياتك بقيت تمام".



يذكر أن آخرأعمال الفنان رامي صبري، طرحه أغنية "حياتي مش تمام" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا منذ طرحها.

