عاصي الحلاني في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

السبت 11/يوليه/2020 - 06:27 م
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
ولاء عبد الناصر
يحرص المطرب اللبناني عاصي الحلاني على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر عاصي الحلاني عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، وعلق قائلاً"اللهم اجعلنا من الأشخاص الخيرين، لا تترك في الناس إلا أثرا طيباً ولا ينالنا إلا دعاء جميل".



يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية "الوطن" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، على موقع "يوتيوب".

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