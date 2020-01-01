"الأرصاد": طقس الغد حار رطب والعظمى بالقاهرة 36 درجة

السبت 11/يوليه/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، الموافق 12 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- شبورة مائية صباحًا وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

طقس الأحد ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- يتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا الأحد، القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وسانت كاترين العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد اليوم ارتفاعا طفيفا مقارنة بالأمس، فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه يسود طقس حار رطب على محافظات القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، لافتا إلى أن المدن المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط هم الأكثر اعتدالا في درجات الحرارة.

وأضاف مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،أن الأجواء السائدة طبيعية، حيث يعتبر شهري يوليو وأغسطس هم من أصعب شهور فصل الصيف، وترتفع فيهم نسبة الرطوبة مما يزيد من شعورنا بارتفاع درجة حرارة الجو اكثر، منوها بأن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد قد تنكسر نهاية الأسبوع الجاري.

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