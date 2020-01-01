عاجل.. السيسي يجتمع بوزير البترول

السبت 11/يوليه/2020 - 05:55 م
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير البترول، وفقًا لما ذكرته فضائبة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

ووجه الرئيس السيسي، بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول خطط وجهود وزارة البترول فى تطوير مختلف القطاعات، خاصةً الثروة المعدنية والبتروكيماويات وإنتاج وتوزيع الغاز.

وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين فى مصر، وذلك للمساهمة فى استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى، ومن ثم دعم خطوات الدولة فى التنمية الشاملة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن المهندس طارق الملا عرض الموقف التنفيذى لمشروعات التكرير والبتروكيماويات على مستوى الجمهورية، خاصةً فى منطقة خليج السويس، فضلاً عن جهود تطوير منظومة الغاز الطبيعى فى مصر على صعيد الإنتاج والاستهلاك، والتوسع فى نظام العدادات الذكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصةً وزارة الإنتاج الحربى، بالإضافة إلى التحول التدريجى لاستخدام طاقة الغاز الطبيعى لوسائل النقل، وفق المشروع القومى لتحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالغاز.

وقد وجه الرئيس بتعظيم استغلال موارد الدولة من إنتاج الغاز الطبيعى، إلى جانب التوسع فى الاستخدام المنزلى، وذلك فى إطار تطوير منظومة خدمات طاقة الغاز بالدولة.

كما عرض وزير البترول خلال الاجتماع الكشف الأخير عن الذهب بجبل "إيقات" بالصحراء الشرقية، والذى من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة فى مجال استكشاف الثروة المعدنية فى مصر.

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مصر عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء اكستر نيوز

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