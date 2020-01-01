صلاح يفشل في هز الشباك.. ليفربول يتعادل مع بيرنلي بالدوري الإنجليزي

تعادل نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح إيجابيا بنتيجة 1 / 1 أمام نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وشهدت المباراة مشاركة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح فى المباراة كاملة، ولكنه لم يستطيع هز شباك فريق بيرنلي.





وسيطر نادى ليفربول على المباراة واهدر ثلاثي خط الهجوم للفريق محمد صلاح و ساديو ماني و فيرمينو العديد من الفرص السهلة ونجح روبيرتسون فى تسجيل هدف الفريق الوحيد بينما تعادل رودريجيز لاعب بيرنلي لفريقه.





وبهذه النتيجة يرفع نادي ليفربول رصيده من النقاط الي 93 نقطة فى صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما ظل نادى بيرنلي فى المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.



