بعد فك الحظر ..علا رشدي: ابقوا وروني مين يعرف يطلعني من البحر

السبت 11/يوليه/2020 - 06:16 م
علا رشدي
علا رشدي
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة علا رشدي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت علا رشدي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها من داخل البحر، وعلقت قائلة"ابقوا وروني مين يعرف يطلعني من البحر".

جدير بالذكر أن أخر أعمال علا رشدي كان مسلسل "100 وش"، الذي ينتمي لقالب الكوميدي، وشاركت فيه بجانب عدد كبير من النجوم، وأبرزهم نيللي كريم آسر ياسين، زينب غريب شريف دسوقي، وغيرهم، وهو من إنتناج جمال العدل، وتأليف أحمد وائئل وعمرو الدالي.

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