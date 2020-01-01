بعد استبعاد الكاميرون.. 3 دول مُرشحة لإستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

السبت 11/يوليه/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
علاء خليف
كشفت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية أن الكاميرون لن تستضيف المباريات المتبقية للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت الشبكة الرياضية القطرية وفقًا لمصادرها الخاصة أن مدينة دوالا الكاميرونية لن تحتضن مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم هذا الموسم.

وأرجعت السبب للوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء كورونا في الكاميرون.

وبعد استبعاد الكاميرون من استضافة مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم أصبح الإتحاد الإفريقي أمامه 3 خيارات لإستكمال المباريات المتبقية بالبطولة القطرية:-

- الإمارات:

تأتي الإمارات على رأس الدول المرشحة بقوة لإستضافة المباريات المتبقية لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، حيث أكدت تقارير إعلامية في وقت سابق وجود تجاه قوي داخل المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لاستكمال مباريات دوري الأبطال بالإمارات، نظرًا لاستقرار الوضع الصحي الخاص بفيروس كورونا هناك، ولكي يستفيد الكاف ايضا من عقود الرعاية والتي سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة. 

- تونس:

من الدول المرشحة لإستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا المتبقية، دولة تونس، خاصة وأنها كانت ضمن المرشحين من البداية لإستكمال مباريات البطولة الإفريقية هناك، خاصة وأن الوضع الصحي الخاص بفيروس كورونا مستقر بشكل كبير، وهناك تراجع في نسبة الإصابات بالوباء، بالإضافة أنه لا يوجد أندية تونسية في الدور نصف النهائي للبطولة.

- المغرب:

الاتحاد الإفريقي "كاف" كان قد رشح دولة المغرب مع تونس والكاميرون في وقت سابق لإستضافة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمباراة النهائية للبطولة، ولكن ما يجعل المغرب خيارًا بعيدًا بعض الشيئ هو وجود فريقين مغربيين في الدور نصف النهائي للبطولة هما الرجاء والوداد، وذلك يؤدي للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الأربعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورة فيروس كورون رياضة دوري أبطال إفريقيا الكاف الفجر الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ يوم

عاجل - برشلونة يُعلن عن صفقته الثانية

منذ ساعة الا ربع

كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة ضد بلد الوليد في الليجا الإسبانية

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ أقل من ساعتين

خاص - الأهلي يكشف حقيقة محاولاته للإبقاء على شريف إكرامي

منذ ساعة

عاجل - بشرى سارة للأهلي والزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد من ديانج على هجومه ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين للأهلى والزمالك

منذ 40 دقيقة

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحسم صفقة الجوهرة البرازيلية

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد استبعاد الكاميرون.. 3 دول مُرشحة لإستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

فايلر يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ ربع ساعة

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 8 ساعات

أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الزمالك بعد واقعة تسجيل نادي القرن

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. رئيس الاتحاد الإفريقي يعلن ترشح مصر لاستضافة "كان 2019"

بعد استبعاد الكاميرون.. تعرف على أبرز المرشحين لإستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019

سعفان الصغير: استبعاد الإسماعيلي من دوري الأبطال عقوبة قاسية

الكاميرون تستضيف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

معلومات لا تعرفها عن ستاد "جابوما" المستضيف لنهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:07 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين للأهلى والزمالك

عاجل - برشلونة يُعلن عن صفقته الثانية

06:03 م

أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الزمالك بعد واقعة تسجيل نادي القرن

05:59 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

05:02 م

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى