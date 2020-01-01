بالكمامة.. عمرو وهبة يعود إلى الجيم

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يحرص الفنان عمرو وهبة على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشر عمرو وهبة عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها وهو يتمرن مرتدي كمامة، وعلق على الصورة قائلاً"التمرين بالكمامة أغلس حاجة بعد التمرين عامة".





يذكر أن أخر أعمال الفنان "عمرو وهبة" :مسلسل "فلانتينو" من بطولة عادل امام ودلال عبد العزيز وحمدى الميرغني والعمل من تأليف ايمن بهجت قمر،وإخراج رامى إمام