سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

Advertisements

تحرص الفنانة سيرين عبد النور على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت سيرين عبد النور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، اعتمدت فيها على إطلالة بيضاء هادئة ومكياج خفيف، وكانت تحمل في يديها إحدى أنواع الموبايلات، التى روجت لها، وعلقت قائلة"كل يللي بشوفوني حاملتو بقللي شو مهضوم هو كتير مهضوم بصراحة وأنيق جداً بس كمان عملي ولازم تشوفو صوره شو حلوين".





وكانت آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا"، بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة المصرية بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.