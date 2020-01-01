منشآت القطاع الصحي الخاصة بأبوظبي تخلو من حالات فيروس كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر

أكدت الصحة في أبوظبي، اليوم السبت، خلو جميع منشآت القطاع الصحي الخاص داخل الإمارى من أي حالات بفيروس كورونا المستجد "منشآت مجموعة «في بي أس»، ومجموعة «إن إم سي» ، ومستشفى عين الخليج"، وتواصل تقديم الرعاية الصحية وكامل خدماتها التخصصية للمرضى والمراجعين.

 

 وأوضحت الدائرة أنه تم تخصيص كل من مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى العين في مدينة العين للتعامل بشكل حصري مع حالات كوفيد 19 داعية كل من يعاني من أي أعراض تنفسية من أفراد المجتمع للتوجه إليهما لتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

 

 

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي بالإنابة «نقطف اليوم ثمار جهود بذلت بسواعد خط دفاعنا الأول الذين أثبتوا أنهم صف واحد خلف راية القيادة الرشيدة في مواجهة جائحة كوفيد 19 خلال الفترة القليلة الماضية إذ برز دور القطاع الصحي الخاص الذي أدى مهمته على أكمل وجه إلى جانب القطاع الصحي الحكومي وبرهن من جديد بأنه جزء أساسي من منظومة الرعاية الصحية وضمان استدامتها». وأضاف «نمضي قدماً بجهودنا لضمان جاهزية القطاع الصحي في الإمارة واستعداده التام لتقديم خدمات صحية ذات جودة متميزة لجميع أفراد المجتمع في أي وقت الأمر الذي دعانا لتخصيص بعض المنشآت الصحية في الإمارة للتعامل بشكل حصري مع حالات كوفيد 19».

 

 

 

من جانبه قال راشد القبيسي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: «تلعب (صحة) دوراً محورياً في جهود الدولة لمكافحة انتشار وباء كوفيد 19 والتي شهد بها العالم أجمع فقد قمنا بإرساء عدة استراتيجيات ومبادرات لدعم مستوى رفيع من الجاهزية على امتداد المنشآت التابعة لنا وبالتعاون مع شركائنا فإننا نتيح لمجتمع دولة الإمارات الفرصة للاستفادة من أرقى الخدمات الصحية حيث خصصنا كلاً من مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى العين لعلاج المرضى المصابين بفيروس كوفيد 19». وقال الدكتور نبيل الدبوني المدير الطبي لمجموعة «في بي إس».. «نعلن أن مجموعتنا التي تضم مستشفيات برجيل وميديور ولايف كير وإل إل إتش في إمارة أبوظبي جميعها خالية من حالات كوفيد وتستقبل مراجعيها كالمعتاد». وقال مايكل ديفيس الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية:« نفخر بالعمل الجاد والتفاني الذي بذله الطاقم الطبي وجميع الموظفين في الخطوط الأمامية للتصدي لفيروس كوفيد 19».

 

 

 

وقال محمد شمل المعمري رئيس مجلس الإدارة لمستشفى عين الخليج «نفخر بأن نكون جزءاً من خط الدفاع الأول للتصدي لفيروس كوفيد 19 وضمن الجهود الاستثنائية التي تبذلها الإمارات في ظل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تنص على أن صحة وسلامة المجتمع في المقام الأول».

 

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