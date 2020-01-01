أقيمت مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا، أمس الجمعة، والتي تضمنت أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي، المقرر إقامتها في العاصمة البرتغالية لشبونة في أغسطس المقبل.





وكشفت القرعة عن وقوع باريس سان جيرمان الفرنسي أمام أتلانتا الإيطالي ولايبزج الألماني مع أتلتيكو مدريد الإسباني، في دور الثمانية، على أن يلاقي الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي الفائز من مواجهة ليون الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.





فيما يواجه الفائز من مواجهة نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني مع الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.





ويلتقي الفائز من مواجهة لايبزج وأتلتيكو مع الفائز من مواجهة أتلانتا وسان جيرمان، في دور نصف النهائي، ويستضيف الفائز من هذه المواجهة، المباراة النهائية، وذلك كإجراء شكلي لأسباب إدارية.





يشار إلى أن مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي ستقام بنظام المباراة الواحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب، وستقام جميع المباريات في العاصمة البرتغالية لشبونة على ملعبي النور، معقل فريق بنفيكا والذي يحتضن النهائي، و"خوسيه الفالادي" معقل فريق سبورتينج لشبونة.





وجاءت مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا كالتالي:





-المباريات المتبقية في إياب ثمن النهائي دور الـ16

الجمعة 7 أغسطس سيقام لقائين الأول بين يوفنتوس × ليون، والثاني بين مانشستر سيتي × ريال مدريد.

السبت 8 أغسطس يلاقي بايرن ميونيخ × تشيلسي، بالإضافة إلى برشلونة × نابولي.

جدير بالذكر أن ليون كان حقق الفوز ذهابا على ضيفه يوفنتوس 1-0، فيما فاز مانشستر سيتي ذهابا على مضيفه ريال مدريد 2-1، بينما استطاع بايرن أن يحقق الأفضلية ذهابا على مضيفه تشيلسي بنتيجة 3-0، بينما تعادل برشلونة مع مضيفه نابولي 1-1.





-مباريات الدور ربع النهائي

الأربعاء 12 أغسطس.. ربع النهائي "4": أتالانتا × باريس سان جيرمان.. على ملعب "النور".

الخميس 13 أغسطس.. ربع النهائي "2": لايبزيج × أتلتيكو مدريد.. على ملعب "خوسيه ألفالادي".

الجمعة 14 أغسطس.. ربع النهائي "3": المتأهل من نابولي وبرشلونة × المتأهل من تشيلسي وبايرن ميونيخ.. على ملعب "النور".

السبت 15 أغسطس.. ربع النهائي "1": المتأهل من ريال مدريد ومانشستر سيتي × المتأهل من ليون ويوفنتوس.. على ملعب "خوسيه ألفالادي".





-الدور نصف النهائي

الثلاثاء 18 أغسطس.. نصف النهائي "2": الفائز من ربع النهائي رقم 2 × الفائز من ربع النهائي رقم 4.. على ملعب "النور".

الأربعاء 19 أغسطس.. نصف النهائي "1": الفائز من ربع النهائي رقم 1 × الفائز من ربع النهائي رقم 3.. على ملعب "خوسيه ألفالادي".





-المباراة النهائية

الأحد 23 أغسطس.. الفائز من نصف النهائي 2 "المضيف" × الفائز من نصف النهائي "1".. على ملعب "النور".

وننوه إلى أن جميع المباريات سوف تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.



