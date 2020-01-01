"الفجر الفني" في كواليس "زنزانة٧".. ضحك وتعاون وشغل يجمع مايا نصري مع نضال الشافعي وأحمد زاهر

السبت 11/يوليه/2020 - 05:09 م
زنزانة 7
زنزانة 7
يارا أحمد


تواجد "الفجر الفني" في كواليس فيلم "زنزانة٧" وجمعت المشاهد بين الفنانة مايا نصري والفنان نضال الشافعي والفنان احمد زاهر بإحدي الأماكن في منطقة 6اكتوبر.

وشهدت الكواليس تعاون بين فريق العمل وسط أجواء من المرح في بروفات تصوير المشاهد حيث تجمعهم علاقة صداقة قوية بين مايا نصري ونضال الشافعي وأحمد زاهر.


يذكر أن فيلم "زنزانة 7" يتضمن نخبه من النجوم وهم الفنان نضال الشافعي ، أحمد زاهر ، مايا نصري، عبير صبري، منة فضالي، ايهاب فهمي، احمد التهامي، مدحت تيخا وآخرين و سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت .

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