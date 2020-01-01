بإطلالة صيفية.. ريم مصطفى تشعل "إنستجرام"

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شاركت الفنانة ريم مصطفى، صورة من أحدث جلسات تصوير لها أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "مصطفى" مرتدية قبعة وملابس بلون بينك فاتح،وكتبت تعليقا على الصورة قاائله: "إبطئ واستمتع بالملذات البسيطة في الحياة".



وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات، وكانت أبرزها "سكر"،"قمر أوي يعني"،"أيوة بقا سلطة الفواكه وصلت".