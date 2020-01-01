الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

السبت 11/يوليه/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

دخل نادي الزمالك الفترة الماضية في المنافسة على التعاقد مع نجم جديد من نجوم نادي مازيمبي الكونغولي خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأكدت صحيفة " chimpreports" الأوغندية أن نادي الزمالك يريد التعاقد مع جوزيف بينسون الظهير الأيسر لنادي مازيمبي في الصيف المقبل.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد بينسون مع نادي مازيمبي انتهى بشكل رسمي في الأيام القليلة الماضية ويمكنه التوقيع لأي نادي بشكل مجاني لذلك يريد الزمالك ضمه.

 

وذكرت الصحيفة أن نادي الزمالك يواجه منافسة قوية من العديد من الأندية لضم بينسون في الصيف أبرزها نادي وكايز شيفز ونادي سوبر سبورت الكونغوليين.

 

وسيحاول الزمالك حسم الصفقة في الأيام القليلة القادمة ولكن بعد الرجوع للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء ليعرفوا رأيه في الصفقة أولا.

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