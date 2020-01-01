غرق جماعي.. تسلسل زمني لضحايا شاطئ الموت في النخيل

يُعتبر شاطئ النخيل، من أكثر الشواطئ التي تشهد حالات غرق كثيرة، دون أسباب واضحة، حيث شهد غرق 12 شخصًا، بالأمس أثناء محاولة إنقاذ طفلا كان يصارع الأمواج، لتصدر النيابة، أمرًا بإغلاقه لأجل غير مسمى، وتعيين حراسة أمنية عليه، لمنع نزول أي مصطافين مياه البحر.





حالات الغرق



تخطى تعداد ضحايا الغرق بشاطئ الموت بالنخيل، الألف شخص، منذ 2005 وحتى 2020، دون معرفة أسباب حقيقة حتى الآن.

غرق 12 شخصًا



لقي 21 شخصا مصرعهم غرقا في مياه شاطئ النخيل، الشهير بـ"شاطئ الموت"، بحي العجمي غربي الإسكندرية، بالأمس أثناء محاولة إنقاذ طفلا كان يصارع الأمواج.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن عددا من المواطنين نزلوا البحر بشاطئ النخيل الساعة الخامسة و20 دقيقة فجر الجمعة، وذلك بالمخالفة لقرار منع ارتياد الشواطئ الصادر من مجلس الوزراء المصري.

وكشف البيان أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا دفعة واحدة أثناء تدافعهم لنزول البحر تباعا لإنقاذ أحد الأطفال من الغرق، والذي لقي مصرعه هو الآخر.



وأمرت النيابة بإغلاق شاطئ النخيل لأجل غير مسمى، وتعيين حراسة أمنية عليه، لمنع نزول أي مصطافين مياه البحر، حرصًا على حياتهم.

غرق 10 أشخاص في 2016



مسلسل الغرق بشاطئ النخيل، عرض مستمر، حيث غرِق أكثر من 10 أشخاص، خلال عام 2016م، لتتخذ كل الجهات، الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حوادث الغرق.

غرق 20 في 2018



ونظرًا لكثرة حالات الغرقى خلال عام 2018، أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، فتح تحقيقات موسعة بشأن تعدد حالات الغرق بشاطئ النخيل، لبيان أسباب ذلك وتحديد المسؤوليات، بعد أن شهد 20 حالة غرق.

غرق 3 أشخاص في 2019