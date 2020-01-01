مرشحو مستقبل وطن بكفرالشيخ يتعهدون تقديم خدمات مميزة للمواطنين

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تقدم مرشحو حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، على المقاعد الفردية، في بداية فتح باب الترشيح، صباح اليوم السبت.



وحصل اللواء حسن البحيري، رقم 1 على رمز "القلم"، كما حصل أشرف عبدالونيس، رقم 2، على رمز "الكتاب"، بينما حصل على العجواني، رقم3 على رمز "سنبلة القمح".



وتعهد مرشحو الحزب - حسب بيان - ببذل أقصى جهد، لنيل ثقة الناخبين، وتحقيق النجاح، للعمل على خدمة الوطن، وتوفير الخدمات المميزة للمواطنين من أبناء المحافظة.



وشهدت محكمة كفرالشيخ الابتدائية، برئاسة المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفرالشيخ الإبتدائية، ورئيس لجنة تلقى طلبات المرشحين، في أول أيام تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، تطبيق الإجراءات الاحترازية، من خلال إرتداء الكمامات، وتطهير أماكن التقديم، حفاظًا على الصحة العامة، وتم وضع علامات بقاعة المحكمة للتباعد بين المرشحين والمتواجدين، بالإضافة لإرتداء الكمامات.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، إعتبارًا من اليوم السبت 11 يوليو الجاري، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ماعدا اليوم الأخير حتى الثالثة مساء، وذلك بمقر المحاكم الإبتدائية.



ويعد اليوم السبت، هو أول أيام الترشيح في الانتخابات، حيث شهد إقبالا ضعيفا حتى الآن، وقد التزم جميع المترددين والمتواجدين بالمحكمة بتنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم مراعاة المسافات الآمنة وارتداء الكمامات وتطهير أماكن التقديم.



فيما أعلنت مديرية الصحة بكفر الشيخ، أن الكشف الطبى على مرشحى مجلس الشيوخ بدأ اليوم السبت بـ3 مستشفيات، كفر الشيخ العام، ودسوق العام، وسيدى سالم المركزى.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

