اعرف نبذة عن آيا صوفيا .. بالصور تحويل المتحف لمسجد مرة أخري بقرار رسمي ayasofya camii

السبت 11/يوليه/2020 - 04:36 م
آيا صوفيا
آيا صوفيا
اعرف نبذة عن آيا صوفيا .. بالصور تحويل المتحف لمسجد مرة أخري بقرار رسمي ayasofya camii

جاء في أخر الأخبار العاجلة خبر حول متحف آيا صوفيا ayasofya camii الذي أصبح مسجد مرة أخري، حيث أعلن رئيس تركيا “رجب طيب أردوغان” يوم الجمعة الموافق 10 من يوليو 2020 أنه تم فتح كنيسة ايا صوفيا في اسطنبول لتكون مسجد من جديد ويتمكن المسلمين من أداء الصلاة بها من جديد، وذلك وسط معارضة دولية كبيرة لمنع هذا القرار.


ما هي آيا صوفيا AYA SOFYA

تعتبر كنيسة aya sofia هي ككاتدرائية أرثوذكسية شرقية تم إنشاءها منذ عام 532 ميلادياً واستمر البناء بها خمس سنوات، وتم افتتاحها عام 537 ميلادياً، ليأتي عهد السلطان العثماني محمد الثاني المعروف باسم “محمد الفاتح” ويقوم بشراء الكنيسة وتحويل hagia sophia mosque إلي مسجد خاص بالمسلمين.

aya sofia

كانت كنيسة ايا صوفيا sainte sophie تحولت إلي مسجد حتي عام 1935 ميلادياً، وعند هذا الوقت قام “مصطفي كمال أتاتورك” بتحويل المسجد إلي متحف أيا صوفيا الشهير، واستمرت حتي يومنا هذا ayasofya camii كمتحف يتم دخوله بالتذاكر، واليوم تم عودتها بقرار رسمي مسجداً للمسلمين.


إعلان aya sofia مسجد ايا صوفيا

أعلن الرئيس التركي “أردوغان” خلال بيان رسمي نشره عبر الموقع الإجتماعي للتواصل تويتر أنه “تقرر أن آيا صوفيا ستوضع تحت إدارة رئاسة الشؤون الدينية وستفتح للصلاة”.

ayasofya camii

أكدت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، أنه تم إصدار القرار رسمياً الجمعة 10 يوليو 2020 بنزع صفة متحف آيا صوفيا، وإعادته مسجد من جديد.

أثار هذا القرار العديد من المسيحيين حول العالم، وذلك ما دفع رجب طيب أردوغان بأن يقوم بالرد ويقول لن أسمح بالتدخل في الشأن التركي الداخلي، وأنه لا يوجد سلطة لأحد من أجل الاعتراض علي هذا القرار.

اعرف نبذة عن آيا صوفيا .. بالصور تحويل المتحف لمسجد مرة أخري بقرار رسمي ayasofya camii

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