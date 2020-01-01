ثنائي الزمالك ينضمان لمعسكر برج العرب
السبت 11/يوليه/2020 - 04:30 م
الفجر الرياضي
شهد معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في برج العرب بالأسكندرية، انضمام ثنائي الفريق حازم إمام وفرجاني ساسي وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما.
وكان الفريق قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وخاض الفريق مرانه الصباحي اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي ركز على التدريبات البدنية للفريق وقام بالإشراف عليها بنفسه مع تقسيم اللاعبين لمجموعتين اتباعًا للاجراءات الوقائية.
ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:
1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.
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