ثنائي الزمالك ينضمان لمعسكر برج العرب

شهد معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في برج العرب بالأسكندرية، انضمام ثنائي الفريق حازم إمام وفرجاني ساسي وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما.





وكان الفريق قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وخاض الفريق مرانه الصباحي اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي ركز على التدريبات البدنية للفريق وقام بالإشراف عليها بنفسه مع تقسيم اللاعبين لمجموعتين اتباعًا للاجراءات الوقائية.



