حماية المستهلك تحذر صفحات التجارة الإلكترونية من إرسال أسعار المنتجات على الخاص

السبت 11/يوليه/2020 - 04:11 م
أحمد سمير
أحمد سمير
الفجر الاقتصادي

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن شركات التجارة الألكترونية أو الصفحات التى يتم إنشاؤها على مواقع التواصل الاجتماعي  لبيع منتجات للجمهور  ملزمة بضرورة كتابة سعر المنتج  بطريقة واضحة، وإلا تعرضوا لغرامات مالية ضخمة  وفقا لقانون حماية المستهلك.

 

وأصدر في عام 2018 قانون خاص بحماية المستهلك ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك بعد رصد العديد من الشكاوي من قبل المواطنين  لتعرضهم لعمليات غش بعد شراء البضائع.

 

 

وقال أحمد سمير القائم برئيس أعمال جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز خلال قيامه بدوره الرقابي رصد بعض المخالفات من قبل شركات وصفحات التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أنهم يقومون بإرسال سعر السلع والبضائع  في رسائل خاصة للمستهلكين بدلا من كتابتها على المنتجة عند عرضه على الجمهور.

 

 

وأضاف" سمير" خلال تصريحات صحفية، أن هذا يعرض أصحاب مواقع التجارة الالكترونية أو من يملكون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع المنتجات والسلع الغرامات تبدأ من 10 الالاف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه في حال تكرار المخالفة.

 

ودعا  القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس أب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook ،الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg  أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك

وبحسب بيان سابق لجهاز حماية المستهلك فإن قد بلغت إجمالى الشكاوى الواردة 62713 شكوى خلال النصف الأول من عام 2020 وتنوعت طرق  استقبال الشكاوى سواء من  خلال  الخط الساخن لجهاز بنسبة  44% عن طريق الواتس اب 25% وعن طريق الانترنت 14.5% والتسليم باليد 11% وعن طريق تطبيق الهاتف المحمول 2.5% وقد بلغت طرق ورود الشكاوى من خلال "بوابة الشكاوي الحكومية – شبكات التواصل الاجتماعى – وسائل أخرى" بنسبة %3.5

 

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غرامة كبيرة على صفحات التجارة الالكتورنية ارسال سعر المنتجات على الخاص ارسال السعر علىى الخاص

أخبار تهمك

نجم أستون فيلا السابق: صلاح يرى نفسه أكبر من ليفربول

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرفض طلب هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

5 رسائل من "التموين" بشأن شعار "الزمالك نادي القرن الحقيقي"

منذ أقل من ساعتين

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ يوم

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ يوم

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 6 ساعات

مدير مستشفى عزل يزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 5 ساعات

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات موليكا

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول رد من ديانج على هجومه ضد الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ ربع ساعة

السر وراء كثرة الغرقى بشاطئ الموت في النخيل

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 6 ساعات

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

نجم أستون فيلا السابق: صلاح يرى نفسه أكبر من ليفربول

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

05:02 م

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

11:17 ص

عاجل.. أول رد من ديانج على هجومه ضد الأهلي

02:45 م

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

10:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى