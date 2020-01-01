نجم أستون فيلا السابق: صلاح يرى نفسه أكبر من ليفربول

خرج جابرييل أجبونلاهور، نجم فرق أستون فيلا السابق، بتصريحات جديدة تطرق خلالها للحديث عن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.

وقال لاعب أستون فيلا السابق، إنه يعتقد أن صلاح يرى نفسه أكبر من ليفربول.

وتابع أجبونلاهور في تصريحاته لشبكة «سكاي سبورتس» عن صلاح:" أعتقد أنك لو رأيته في وقت سابق من هذا الموسم في مباراة بيرنلي، لم يكن الأمر صحيًا إطلاقًا".

وأكمل:" اللاعبون أمثال صلاح، لقد كان يسدد من أى مكان بالملعب، لا أعتقد أنه يمكنك الحصول على ذلك في الفريق".

وواصل:" لأنه حتى لو كنت لاعب وسط تتقدم من أجل التمرير، تريد أن يكون العمل جماعي، لا تريد أن يكون هناك لاعب يعتقد أنه أكبر من الفريق، ويقوم بتسديد جميع الكرات".

وأتم:" لو كنت أنا من ألعب هناك، ستكون هناك الكثير من الكلمات التي تقال، كما حدث بين ماني وصلاح في مباراة بيرنلي".