كارمن سليمان في أحدث ظهور "good morning my people"

السبت 11/يوليه/2020 - 04:36 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
سيدة صادق


نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة لها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وظهرت"سليمان" في الصورة وكانت ترتدي فستان أبيض قصير نوعاً ما وتركت شعرها الكيرلي مسدلاً علي كتفيها.

وعلقت"كارمن"علي الصورة قائلة :"صباح الخير يا أصدقائي"
Good morning my people"


يشار إلي أن كارمن سليمان تتواجد في الجونة من أجل قضاء أجازتها الصيفية، لتعود بعدها لاستكمال تسجيل أغانيها الجديدة خلال الأيام المقبلة


يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان، أغنية "بصاتك"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وشاركها الكليب زوجها مصطفى جاد، وحقق نجاحًا كبيراً

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