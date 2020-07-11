حسام غالي يخطف قلوب محبيه بصورة مع نجله عبر "إنسجرام"

السبت 11/يوليه/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
سعد نبيل

نشر لاعب كرة القدم حسام غالي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصورة والفيديوهات العالمي "إنسجرام".

حيث ظهر "غالي"، في الصورة برفقة ابنه محمود، معلقًا: "غالى وغالي الابن"، وكالعادة لاقت الصورة تفاعل عدد كبير من الجمهور، وعشاق لاعب النادي الاهلي السابق.

وعلى صعيد آخر، النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

حيث تترقب الأندية المصرية قرار عودة النشاط الرياضى من جديد بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة مؤخرًا بشأن عودة التدريبات مطلع الشهر المقبل تمهيدًا لعودة النشاط مطلع أغسطس.


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