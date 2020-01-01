السجن 15 عامًا لبائع لقتله عاطل خلال مشاجرة بالإسكندرية

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد العظيم صادق، والمستشار وائل إسماعيل عرابي، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن 15عاما للمتهم "ر.ك.م" بائع خردة لاتهامه بقتل المجني عليه " ن.م.م".



تعود الواقعة في القضية رقم 784 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بمقتل شخص في مشاجرة بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط قسم شرطة الرمل ثان قيام كل المتهم " ر.ك.م" 39 سنة بائع خردة والمجني عليه "ن.م.م" 30 سنة عاطل والتي تربطهما علاقة جيرة بالتشاجر وعقب ذلك قام المتهم بحيازة سلاح أبيض سكين وعند تعديه علي المجني استطاع الاستحواذ على السكينة وتعدي بها عليه وتدخل الأهالي لتفريقهم وعقب مرور 3 ساعات اتصل المتهم بالمجني عليه وطلب منه الحضور لأنها الخلاف بينهم وعند مجيئة قام المتهم بفتح ذراعيه لاحتضان المجني عليه قام بطعنه بسكينة فسقط علي الأرض غارقا في دمائه وتوفي في الحال وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 85 حالة جديدة، كانت وزارة الصحة سجلت أمس الخميس، 950 حالة إصابة، و53 حالة وفاة.



ولفت مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، إلى خروج 521 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.