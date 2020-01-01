لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُقاتل من أجل رمضان صبحي

السبت 11/يوليه/2020 - 04:01 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي

كثف النادي الأهلي مفاوضاته في الساعات القليلة الماضية مع نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لحسم صفقة رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من النادي الإنجليزي.

ويريد الأهلي شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي من النادي الإنجليزي بعدما طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق سرعة إنهاء هذا الأمر.

وتقدم مسئولو القلعة الحمراء بعرض في الأيام القليلة الماضية إلى نادي هيدرسفيلد بقيمة 2.5 مليون دولار لشراء عقد رمضان صبحي ولكن تم رفض هذا العرض.

ويريد النادي الإنجليزي الحصول على ما يتراوح بين 7 إلى 8 مليون دولار لبيع عقد صبحي بشكل نهائي ولكن يعتبر هذا مبلغ ضخم بالنسبة للأهلي.

وهناك ترحيب من جانب نادي هيدرسفيلد بفكرة بيع رمضان صبحي للأهلي وتخفيض المبلغ المطلوب لبيع اللاعب ولكن بشرط أن يناسب النادي.

ويجهز مسئولو الأهلي عرض جديد لتقديمه إلى نادي هيدرسفيلد يصل إلى حوالي 3.6 مليون يورو خلال الأيام القادمة لمحاولة حسم صفقة رمضان صبحي بشكل نهائي.

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هيدرسفيلد فايلر رمضان صبحي الأهلي

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