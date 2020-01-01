إصابة 4 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة بريف حلب

أفادت وكالة سانا، بإصابة 4 مدنيين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، التي تنتشر فيها مجموعات مسلحة مدعومة من أنقرة.

وقد انتفجرت سيارة مفخخة، بالقرب من سوق تهريب المحروقات في مدينة الباب، حيث تنتشر تلك المجموعات في ريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

وقد شهدت المناطق التي فيها مسلحون مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات المسلحة ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم صاروخي فوق مدينة حلب شمالي البلاد.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى: إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت في هذه الأثناء لأهداف معادية حاولت استهداف أحد مواقعنا العسكرية بريف حلب الشرقي".

وأضاف المصدر: "عدد من الصواريخ مصدرها طائرات حربية معادية من خارج الحدود استهدفت عددا من المواقع العسكرية السورية بينها "البحوث العلمية- معامل الدفاع" بريف حلب الشرقي وتم إسقاط عدد منها".

وأشار إلى أن "العمل جار حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان ولا معلومات عن وقوع أي أضرار بشرية حتى اللحظة".

وتأتي هذه العملية استمرارا لسلسلة الهجمات التي شنتها إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، بينما قالت مصادرة غربية إن الضربات تستهدف القوات المدعومة إيرانيا التي توسع وجودها في الأراضي السورية.

وسبق أن تعهدت الحكومة الإسرائيلية وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمنع إيران والقوات الموالية لها من التمركز عسكريا في سوريا.