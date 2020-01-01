تفاصيل مسلسل السيد الخطأ الحلقه 3 .. وموعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل السيد الخطأ الحلقه 3

، عن تقرب كل من "أوزغو" جان يمان، و"إيزغي" أوزجى جورال، من بعضهما حتى قررا استكمال خطتهما واتفاقهما لمساعدة بعضهما، كما كشفت عن

الأسرار في حياة جان يامان، وأوضحت السبب في جعله لا يقع في الحب بسهولة.