تفاصيل مسلسل السيد الخطأ الحلقه 3 .. وموعد العرض والقنوات الناقلة

السبت 11/يوليه/2020 - 03:28 م
مسلسل السيد الخطأ
مسلسل السيد الخطأ
تفاصيل مسلسل السيد الخطأ الحلقه 3.. وموعد العرض والقنوات الناقلة

احتل مسلسل السيد الخطأ الحلقه 3 مؤشرات بحث "جوجل" اليوم السبت الموافق 11يوليو 2020 في مصر، حيث يتابع الجمهور المصري المسلسلات التركية، حيث تحتوي على ققص رائعة تجذب المشاهد المصري، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل مسلسل السيد الخطأ الحلقه 3 بالإضافة إلى موعد العرض والقنوات الناقلة له.

تفاصيل مسلسل السيد الخطأ الحلقه 3

وكشف مسلسل السيد الخطأ الحلقه 3، عن تقرب كل من "أوزغو" جان يمان، و"إيزغي" أوزجى جورال، من بعضهما حتى قررا استكمال خطتهما واتفاقهما لمساعدة بعضهما، كما كشفت عن الأسرار في حياة جان يامان، وأوضحت السبب في جعله لا يقع في الحب بسهولة.

موعد عرض مسلسل السيد الخطأ الحلقه 3 والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل السيد الخطأ الحلقه 3، يوم جمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت مصر، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت السعودية، على قناة FOX TV، وتتم ترجمته في اليوم التالي عبر موقع "قصة عشق".

تفاصيل مسلسل السيد الخطأ الحلقه 3.. وموعد العرض والقنوات الناقلة

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