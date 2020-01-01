المحكمة الرياضية تتجه إلى تبرئة مانشستر سيتي

السبت 11/يوليه/2020 - 03:28 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن
ري
ذكرت وسائل إعلام عالمية أنه اقترب موعد إعلان المحكمة الرياضية الدولية (كاس) لقرارها الرسمي تجاه العقوبة الموقعة من جانب الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) على مانشستر سيتي الإنجليزي بشأن قواعد اللعب المالي النظيف.
وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أعلن عن إيقاف مانشستر سيتي عن المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين مع غرامة مالية ضخمة وصلت إلى 30 مليون يورو واجبة السداد قبل إستئناف السيتي تجاه العقوبة .
وأشار الصحفي الإنجليزي إيان تشييزمان والمقرب من مانشستر سيتي إلى أن المحكمة الرياضية لم تثبت أي مخالفات على مانشستر سيتي على عكس قرار الإتحاد الأوروبي وأن الأمور تسير في إتجاه التبرئة الكاملة على أن يتم إعلان القرار غد أو بعد غد .
وقال إيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"الأمور تسير نجو تبرئة مانشستر سيتي تمامًا تجاه مزاعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لم يتم تأكيد شيء حتى الآن ولكن القرار الرسمي السبت أو الاثنين".

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