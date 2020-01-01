رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق يكشف أهداف المناورة حسم 2020

السبت 11/يوليه/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن المناورة "حسم 2020" التي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية بأحد المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، تركز على أعمال القوات البحرية في البحر وعمليات إنزال على الشاطئ بالتعاون مع القوات الجوية.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن المناورة حسم 2020 رسالة ردع لكل من تسول له نفسه التفكير في تهديد مصالحنا في مجالنا الحيوي خارج حدودنا أو على أرضنا، أننا لدينا القدرة على إنزال العقاب الرادع لأي معتدي يحاول ان يهدد أي مصلحة من مصالحنا الحيوية بأي مكان وزمان.

وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن الأهداف الصحية غير النمطية قد تكون عمليات إرهابية في زوارق بالبحر، وهذه العمليات الإرهابية الصغيرة قواتنا مدربة على التصدي لها سواء في البحر او برًا.

وشهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المناورة "حسم 2020" التي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية بأحد المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وجاء ذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وبحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وبدأت المرحلة بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات متعددة المهام لمراكز القيادة للعدو، وذلك تزامنًا مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ.

كما نفذت عددا من الوحدات البحرية عدد من الأنشطة التدريبية في إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية الغير نمطية، تضمنت تنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة، والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية التي أصابت أهدافها بدقة مما أجبرها على الهروب وعدم تهديد التشكيل البحري.

ونفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية، إغارة ناجحة على هدف ساحلي وذلك باستخدام الزوارق السريعة التي تم دفعها من على حاملة المروحيات من طراز (ميسترال).

فيما واصلت المدمرات والفرقاطات البحرية إطلاق عدد من الصواريخ سطح إضافة إلى قيام إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ عمق سطح وقيام إحدى التشكيلات الجوية بتنفيذ رمايات صاروخية جو سطح، بالتزامن مع تنفيذ عملية إبرار ناجحة لعناصر الصاعقة على الساحل مع وصول وسائط الإبرار على الشاطئ تحت ستر الحماية الجوية والوقاية المحققة من وسائل الدفاع الجوي.

واختتمت الفاعليات بإطلاق الوحدات البحرية لعدد من صواريخ الهاربون والهاربون المكبسل من المدمرات والغواصات كما قامت عدد من الطائرات بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة على الأهداف السطحية المعادية على الساحل وتأمين عملية الإبرار المنفذة.

كما تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القوات التي تمكنت من الاستيلاء على رأس الشاطئ وناقش القادة على كافة المستويات في أساليب القتال وأنسب اسلوب لتحقيق المهام في أقل وقت ممكن وبأقل خسائر ممكنة.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واعتزازهما بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة في كافة المهام التي توكل إليهم.

وتأتي هذه المناورة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، نظرًا لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة.

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نصر سالم حسم 2020 بوابة الفجر الفجر

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