صلاح أساسيًا في تشكيلة ليفربول أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

أعلن المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب عن تشكيل الفريق أمام بيرنلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من البريميرليج، على ملعب أنفيلد.





وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:





حراسة المرمى: أليسون بيكر.





خط الدفاع: فان دايك، روبرتسون، جوميز، ويليامس.





خط الوسط: فابينهو، فينالدوم، جونز.





خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينيو.













يذكر أن رفع ليفربول المُتوج أصلا بلقب الدوري الإنجليزي بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب رصيده إلى 92 نقطة بالفوز على برايتون 3/1 الأسبوع الماضي.





وإذا حصل الفريق على تسع نقاط أخرى من المباريات الأربعة المتبقية له في المسابقة سيجتاز الرقم القياسي السابق لأكبر عدد من النقاط يحصدها أي فريق في موسم واحد بالدوري الإنجليزي وهو 100 نقطة والمسجل باسم مانشستر سيتي منذ موسمين.





وتأكد غياب جوردان هندرسون الذي نجح في تسجيل هدف من صناعة محمد صلاح بمباراة برايتون الماضية عن بقية مباريات ليفربول هذا الموسم بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.