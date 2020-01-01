تويوتا تعلن الكشف عن سيارتها الجديدة الـ SUV "كورولا كروس"

السبت 11/يوليه/2020 - 03:16 م
تويوتا كورولا كروس
تويوتا كورولا كروس
أعلنت شركة تويوتا بشكل رسمي الكشف عن سيارتها الجديدة الـ SUV ، كورولا كروس.

وتكون كورولا كروس إضافة لمجموعة سيارات الـ SUV من تويوتا كخطوة متوقعة بعد يارس كروس، وحصلت السيارة على تصميمها العصري الأنيق وداخلية محافظة على هوية كورولا سيدان.

تعتمد سيارة تويوتا الجديدة على قاعدة عجلات TNGA-C التي تحمل كورولا الأساسية وكذلك C-HR، ولكنها أكبر حجماً من الأخيرة إذ تأتي كورولا كروس بأبعاد 2640 ميليمتر لقاعدة العجلات، وطول 4460 ميليمتر وعرض 1825 ميليمتر وارتفاع 1620 ميليمتر، وكذلك أبعاد داخلية أفضل.

أما المحركات فقد أكدت تويوتا محرك بنزين 1.8 لتر ينتج 140 حصان مع نظام الدفع الأمامي وناقل حركة CVT. وأعلنت الشركة عن توفر السيارة بمحركات هجينة مكونة من محرك كهربائي 600 فولت ينتج 72 حصان مع محرك 1.8 لتر ينتج 98 حصان وتحمل السيارة ناقل حركة  e-CVT.

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