انتشال 8 جثامين من غرقى شاطئ الموت بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن انتشال 8 جثامين من غرقى شاطئ النخيل في حادثة أمس الجمعة، وأنه جار البحث عن ثلاثة آخرين.





وانتقل محافظ الإسكندرية منذ قليل إلى شاطئ النخيل عقب حادثة غرق 11 فرد داخل الشاطئ، معلنًا استمرار الشاطئ لأجل غير مسمى، وموجهًا بتشديد الرقابة بكافة الشواطئ فجرًا وليلًا.





وتلقت مديرية أمن الإسكندرية اخطارًا يفيد بغرق أفراد داخل شاطئ النخيل غرب المحافظة.





وتوجه ضباط مباحث قسم الشرطة، وقوات من الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والإدارة المركزية للسياحة والمصايف للشاطئ، وقد تبين نزول أفراد من عائلة واحدة إلى مياه البحر في تمام الساعة الخامسة فجرًا، وذلك وفق البيان الأمني.





البداية

وأشارت الإدارة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن الواقعة بدأت بنزول طفل إلى مياه البحر في وقت مبكر، هربًا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية التي تقوم بعملية الإخلاء بسبب قرار مجلس الوزراء بغلق الشواطئ، وقد تعرض الطفل إلى الغرق أثناء نزوله البحر، مما ترتب عليه اندفاع العديد من المواطنين في محاولة لإنقاذه، وذلك وفق بيان رسمي من الإدارة.





غرق 11 شخصا

وفي محاولة الأفراد انقاذ الطفل أدى ذلك إلى غرق 11 شخص، تم انتشال عدد ٦ جثامين، وجاري البحث عن الآخرين بمعرفة الانقاذ النهري التابع للادارة العامة للحماية المدنية.





وحملت قائمة المتوفيين كل من: "سعد عبد الله زمار، 17 سنة، ايمن غريب، 17 سنة". فيما ضمت قائمة المصابين: "شادي عبد الله زمار، عمر دسوقي المنسي، 26 سنه، يعالج في المستشفي بحالة خطيرة، سيدة تدعي أسماء، وتم نقلها لإحدي المستشفيات القريبة في حالة خطيرة وتتلقي العلاج اللازم.





وضمت قائمة المفقودين، أحمد محمد، 14 سنة، غريق لا يزال جثمانه في البحر، وسيدة تدعي فادية لا تزال مفقودة في مياه البحر، وتواصل قوات الإنقاذ البحث عنها وعن الجثه الأخرى.





المصايف تعلق

وقال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية في تصريح صحفي أن شاطئ النخيل يشهد تدفقا عاليا من المواطنين من المحافظات المجاورة وتتم عملية تفريق التجمعات وإخلاء الشواطئ يوميا بواسطة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالرغم من وضع علامات إرشادية بطول الشاطئ تفيد بغلق الشاطئ.





وأهاب المواطنين تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم التواجد علي الشواطئ ومخالفة التعليمات حرصا على سلامة الجميع.





تحذير عاجل





فيما حذرت محافظة الإسكندرية من خطورة ارتياد الشواطىء والنزول للبحر فيها فجرا أو ليلا لاسيما مع عدم وجود مسئولي الإنقاذ داخل الشواطىء المغلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقال محافظ الإسكندرية في بيان إعلامي مساء الجمعة إنه نظرًا لقرار إغلاق شواطىء الإسكندرية يلجأ البعض للتسلل فجرًا إلى الشواطىء المفتوحة بأطراف المدينة الشرقية، والغربية لاسيما من أبناء المحافظات المجاورة وهو ما يتسبب فى وقوع حوادث غرق.





وأعرب المحافظ عن تعازيه لغرق عدد من المواطنين بعد نزولهم البحر اليوم الجمعة فى تمام الساعة خامسة و20 دقيقة صباحًا.



