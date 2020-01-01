شيرين عبد الوهاب تبدأ العمل على ألبومها الجديد

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تنتظر الفنانة شيرين عبد الوهاب، الحكم النهائي من محكمة القاهرة في قضية زوجها الفنان حسام حبيب، ومدير أعمالها السابق ياسر خليل، وذلك عقب استئناف النيابة حكم براءة خليل، لإعادة اتهامه مرة أخرى.





وتنوي شيرين، عقب صدور الحكم النهائي في القضية أن تعمل على قدم وساق في ألبومها الغنائي المقبل، حيث استلمت عبد الوهاب، عدد كبير من الأغاني وذلك من بعض الشعراء والملحنين خلال الأسابيع الماضية ولكنها لم تستطع في الوقت الحالي أن تستقر على أغاني الألبوم بسبب الظروف التي تعيشها

وانتظارها حكم المحكمة.





جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية"مش قد الهوى" وقد حققت نجاحًا واسعًا ونسب استماع ومشاهدة جيدة، وهي من كلمات محمد الغنيمي، ومن ألحان محمد رحيم، ومن توزيع أحمد إبراهيم.



