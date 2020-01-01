الأهلي يرفض طلب هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

حسم النادي الأهلي موقفه من تجديد إعارة رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ويحاول النادي منذ فترة شراء عقده بشكل نهائي ولكن يعوق المقابل المادي الصفقة حتى الآن.





ورفض النادي الأهلي فكرة تجديد إعارة رمضان صبحي لمدة موسم جديد مع الفريق عقب انتهاء إعارته مع الفريق في نهاية الموسم الجاري.





وجاء رفض الأهلي عن طريق محمود الخطيب رئيس النادي الذي أكد أن النادي غير مستعد لدفع مبلغ ضخم جديد لتجديد إعارة رمضان صحبي في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي بسبب انتشار فيروس كورونا.





وسيحاول النادي الأهلي مرة أخرى مع نادي هيدرسفيلد تاون الأيام القادمة وسيقدم عرض أخر لمحاولة شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي.



