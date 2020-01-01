محكمة قنا تستقبل طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ

السبت 11/يوليه/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
استقبلت اللجنة المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ في محكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، أوراق عدد من المرشحين الراغبين في خوض المارثون الانتخابي.

وتقدم اليوم، كل من: عبد الراضي عربي، رئيس مجلس مدينة دشنا، ومجدى قرشى يوسف، وسيد فؤاد أبوزيد، وأبوالنجا المحرزي، ومصطفى كمال عبدالوهاب، وأشرف عبدالوهاب ابودقة، وعبدالصمد عبد اللطيف، ومحمد كمال موسى مقيم بقنا، وحسين الوكيل بدشنا، وتقدم بآخر وقت للجنة اللواء خالد الشاذلي.

وبدأت المحاكم المختصة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، في استقبال المرشحين (فردي - قائمة) على مقاعد مجلس الشيوخ؛ لتقديم أوراق انتخابهم، بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وتستمر المحاكم في تلقي طلبات الترشح حتى 18 يوليو المُقبل، بمقر المحاكم الابتدائية.

ووفق قانون مجلس الشيوخ الصادر بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جدول انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ في قنا انتخابات الشيوخ الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يرفض طلب هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 5 ساعات

شرط الأهلي الوحيد للتخلي عن نجمه "المتألق"

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ يوم

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ يوم

تصريحات مثيرة من زيدان بعد الفوز على ألافيس بالليجا الإسبانية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يوافق على طلب الإتفاق السعودي بشأن "أزارو"

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يوجه ضربة قوية لثنائي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من ديانج على هجومه ضد الأهلي

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي غاضب بسبب واقعة ابنته

منذ ساعة و نصف

مدير مستشفى عزل يزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ يوم

موضوعات متعلقة

شفاء 5 مصابين بكورونا في مستشفى قنا العام

مدير عزل قنا: تعافي وخروج ١٢ حالة كورونا من مستشفى قنا العام

هل يجوز للضباط وأعضاء الهيئات القضائية الترشح لعضوية الشيوخ؟

تنسيقية الأحزاب: لدينا كوادر لانتخابات الشيوخ والنواب ولن ندعم حزب معين (فيديو)

أحمد السجيني: يجب الاصطفاف بين القوى السياسية في انتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)

مستقبل وطن: نسعى لتكوين قائمة وطنية تحقق التوازن في مجلس الشيوخ (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:41 م

الأهلي يرفض طلب هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

عاجل.. أول رد من ديانج على هجومه ضد الأهلي

02:45 م

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

11:17 ص

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

10:36 ص

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

10:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى