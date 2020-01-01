محكمة قنا تستقبل طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ

استقبلت اللجنة المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ في محكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، أوراق عدد من المرشحين الراغبين في خوض المارثون الانتخابي.





وتقدم اليوم، كل من: عبد الراضي عربي، رئيس مجلس مدينة دشنا، ومجدى قرشى يوسف، وسيد فؤاد أبوزيد، وأبوالنجا المحرزي، ومصطفى كمال عبدالوهاب، وأشرف عبدالوهاب ابودقة، وعبدالصمد عبد اللطيف، ومحمد كمال موسى مقيم بقنا، وحسين الوكيل بدشنا، وتقدم بآخر وقت للجنة اللواء خالد الشاذلي.





وبدأت المحاكم المختصة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، في استقبال المرشحين (فردي - قائمة) على مقاعد مجلس الشيوخ؛ لتقديم أوراق انتخابهم، بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وتستمر المحاكم في تلقي طلبات الترشح حتى 18 يوليو المُقبل، بمقر المحاكم الابتدائية.



