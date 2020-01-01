حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى الدوري السعودي

السبت 11/يوليه/2020 - 03:31 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
كشف نادي اتحاد جدة السعودي عن موقفه من ضم حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم اتحاد جدة في تصريحات تليفزيونية: "غير صحيح بالمرة ما يتم تداوله بشأن دخول اتحاد جدة في مفاوضات مع حسام عاشور قائد الأهلي".

وتابع: "المدير الفني لم يحدد حتى الآن الصفقات الخاصة بالفريق في الموسم المقبل".

وواصل: "حسام عاشور واحد من اللاعبين الكبار في تاريخ الأهلي ومصر لكننا لم ندخل في أي مفاوضات لضمه".

وكان الأهلي قرر توجيه الشكر إلى حسام عاشور على الفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء حيث سجل 35 لقبا مع المارد الأحمر.

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رياضة حسام عاشور الاهلي اتحاد جدة الاهلي اخبار الرياضة

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