بعد تصدره جوجل.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل السيد الخطأ الحلقة 3 وتردد القنوات الناقلة

السبت 11/يوليه/2020 - 01:41 م
مسلسل السيد الخطأ
مسلسل السيد الخطأ
تصدر مسلسل السيد الخطأ الحلقة 3 تريند جوجل اليم السبت الموافق 11/7/2020، حيث يبحث المشاهدين عن تفاصيل الحلقة الجديدة، بعد أن نال العديد من الإعجابات والمشاهدات منذ عرض أولى حلقاته على شاشة قناة Fox التركية الجمعة قبل الماضية.

مسلسل السيد الخطأ الحلقة 3
شهدت تفاصيل الحلقة الجديدة من السيد الخطأ احداث شيقة وتفاصيل مثيرة مبين الرومانسية والكوميدية الأمر الذي جعل المشاهدين يبحثون عن تفاصيل مسلسل السيد الخطأ الحلقة 3.

مسلسل السيد الخطأ الحلقة 3.. أحداث وتفاصيل
وكشفت الحلقة الجديدة من المسلسل أن البطل "جان يامان"، لا يقع في الحب بسهولة، ولكن مع مرور الاحداث سيحب "إيزجي" ويقع في غرامها دون أن يدرك ذلك.

مسلسل السيد الخطأ الحلقة 3.. ومواعيد العرض وتردد القنوات الناقلة
يعرض مسلسل السيد الخطأ كل يوم جمعة من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت دولة الأمارات عبر فضائية فوكس التركية.

تردد قناة فوكس التركية :
القمر الصناعي :سات
التردد :11296
الاستقطاب :أفقي v
معدل الترميز :27500
معدل التصحيح الخطأ : 4/3

مسلسل السيد الخطأ من بطولة النجم جان يامان، والممثلة اوزجى غوريل، والممثلة التركية فاطمة توبتاش، والممثل التركى زونجولداك.

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