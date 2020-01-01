عودة الجماهير بشكل جزئي إلى الملاعب الفرنسية

السبت 11/يوليه/2020 - 01:51 م
الملاعب الفرنسية
الملاعب الفرنسية
ستعود الجماهير الى الملاعب الفرنسية اعتبارا من نهاية الاسبوع الحالي للمرة الاولى منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس الفائت.

وتوقفت منافسات كرة القدم في فرنسا في أوائل مارس الماضي بسبب جائحة "كوفيد-19"، قبل أن تقرر رابطة الدوري في أبريل إلغاء الموسم وتتويج باريس سان جرمان باللقب.

واستأنفت البطولات الاربع الاخرى من اصل الخمس الكبار (انجلترا، اسبانيا، ايطاليا، المانيا وفرنسا) منافساتها خلف ابواب موصدة بغياب الجماهير، فيما ستفتح الاندية الفرنسية ابوابها في نهاية الاسبوع الحالي جزئيا امام المشجعين خلال مباريات ودية، على ألا يتعدى عدد الجماهير الخمسة آلاف شخص ووفق بروتوكول صحي صارم.

ويستضيف فريقان من الدرجة الثانية في شمال غربي البلاد مباراتين على ملعبيهما، عندما يستقبل شامبلي فريق بولون سور مير من الدرجة الثالثة وكاين لباريس أف سي في مواجهتين من المتوقع أن يحضرهما بضع مئات الجماهير كحد أقصى.

وسيكون الاختبار الاكبر الاحد حين يستضيف لوهافر من الدرجة الثانية باريس سان جرمان بطل فرنسا في مباراة ستشكل استعدادا له للمباراتين النهائيتين لمسابقتي كأس فرنسا وكأس الرابطة والدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبما أن العدد الاقصى المحدد بخمسة آلاف شخص يشمل اللاعبين والمدربين والمسؤولين والصحافيين ورجال الامن والعاملين، تم بيع ما بين 4 آلاف و4500 بطاقة وقد بيعت في غضون دقائق معدودة، وفق ما ذكر لوهافر.

وسيقترب الحضور في ملعب "اوسيان" الذي يتسع لقرابة 25 ألف مشجع من العدد الذي تواجد في آخر مباراة خاضها لوهافر على أرضه في مارس عندما حضر 5948 مشجعا لقاءه مع اوكسير ضمن منافسات الدرجة الثانية.

وقد تشهد المباراة أعلى نسبة حضور جماهيري بين البلاد الاوروبية الخمس الكبرى في كرة القدم منذ مارس الفائت.

وتأمل رابطة الدوري الاسباني التي تنهي موسم الليجا في 19 يوليو الحالي أن تفتتح الموسم المقبل بحضور جماهيري بنسبة 30 في المئة من سعة الملاعب.

أما في المانيا التي وصل موسمها الكروي الى نهاية بتتويج بارين ميونيخ بطلا للعام الثامن تواليا، تدرس السلطات سيناريو مشابها فيما قد تقوم نظيراتها في انجلترا باختبار ذلك في أحداث خلال الصيف.

وفي ايطاليا، لا تخطط الحكومة لاتخاذ أي قرار قبل "منتصف يوليو".

سيتحتم على الجماهير ارتداء الكمامات الواقية عندما يتنقلون في أرجاء الملعب واحترام مبادئ التباعد الاجتماعي الا في حال حضورهم مع مجموعة من الاصدقاء او افراد العائلة.

وستشكل تلك المباريات اختبارا للمباراة النهائية لكل من كأس فرنسا وكأس الرابطة اللتين ستقامان نهاية الشهر الحالي.

إذ يلتقي "بي اس جي" مع سانت اتيان في نهائي الكأس في 24 يوليو ومع ليون في نهائي كأس الرابطة في 31 منه حيث ستقام المبارتان بحضور 5 آلاف متفرج على ملعب "ستاد دو فرانس" الذي يتسع لـ81 الف شخص.


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