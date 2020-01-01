مجلس الوزراء: إتاحة 33 فرصة في مشروعات التحول الرقمي بقيمة 90 مليون جنيه

السبت 11/يوليه/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
في ظل الخطوات الملموسة والمتسارعة التي تنتهجها الدولة في ملف التحول الرقمي، باعتبار العنصر الفعال نحو بناء مصر الرقمية، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على عدد من المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان المصري، وتحقيق عملية التحول الرقمي.


وجاء في الإنفوجراف، أن تلك المبادرات شملت إطلاق مبادرة "فرصتنا.. رقمية"، والتي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، بهدف تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وكذلك زيادة تنافسية تلك الشركات في السوق المحلية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للشباب.


ورصد الإنفوجراف، أن المبادرة تتيح منصة رقمية يتم من خلالها الإعلان عن فرص رقمية من خلال 3 روافد هي، تنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية مباشرة، وكذلك تنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، فضلاً عن عقد مسابقات مهارية للعاملين بالشركات الصغيرة والمتوسطة بمجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، تنتهي بتنفيذ أعمال.


وأبرز الإنفوجراف، أن المنصة الرقمية التي تم إطلاقها، تتضمن تفاصيل عن مشروعات التحول الرقمي الجاري تنفيذها للجهات الحكومية المختلفة، وكذلك مجموعة من الفرص المتاحة التي يمكن إسنادها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تضمنها إحصاءات ومؤشرات الأداء الرئيسية لمتابعة مراحل المشروعات والفرص المعلنة بشفافية، هذا بجانب الشروط والمواصفات الفنية لكل فرصة والجهة المنفذة.


وأوضح الإنفوجراف، أن المبادرة تتيح 33 فرصة في مشروعات التحول الرقمي بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو90 مليون جنيه، فضلاً عن أنه سيتم تدريب 500 شاب في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بشهادات معتمدة من شركة أمازون ويب سيرفيز AWS، وذلك إلى جانب تخصيص 50 شهادة معتمدة للراغبين في التقدم للامتحان مباشرة دون الحصول على الدورة التدريبية.

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