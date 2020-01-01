اكتشاف بؤر لتفشي كورونا في قواعد أمريكية باليابان

السبت 11/يوليه/2020 - 01:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت صحيفة "ريوكيو سيمبو"، بظهور بؤر لتفشي فيروس كورونا في عدد من القواعد العسكرية الأمريكية الواقعة في جزيرة أوكيناوا بجنوبي اليابان.

 

ووفقًا للصحيفة، سجلت السلطات الصحية اليابانية، 60 حالة إصابة بالعدوى في تلك القواعد حتى الآن، بما فيها 38 حالة في قاعدة "فوتنما" للمارينز.

 

وشهدت مناطق في وسط محافظة أوكيناوا خلال شهري يونيو ويوليو حفلات شواء حاشدة بحضورعدد كبير من العسكريين الأمريكيين والسكان المحليين.

 

وقد أعادت القيادة العسكرية الأمريكية، أمس الجمعة، فرض القيود على حركة الأفراد العسكريين والموظفين في القواعد الأمريكية باليابان، وذلك على خلفية ارتفاع عدد الإصابات في تلك القواعد. وتم تجديد منع العسكريين استخدام وسائل النقل العام، كما فُرضت قيود على زيارة المطاعم والمقاهي.

 

يذكر أنه حتى الآن تم رصد حالات الإصابة بكوفيد-19 في أربع من القواعد الأمريكية في اليابان.

 

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